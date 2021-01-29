Запорізькі аудитори за 2020-й рік попередили порушення із закупівлями вартістю 343 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області упродовж 2020 року провели моніторинг 471 процедури закупівель товарів, робіт та послуг загальною вартістю понад 17 млрд гривень.
За результатами заходів державного фінансового контролю аудитори встановили порушень за процедурами закупівель вартістю понад 15 млрд грн та попередили витрачання коштів за проведеними з порушеннями закупівлями вартістю 343 млн гривень.
Зокрема, через виявлені порушення відмінено 57 торгів на суму майже 266 млн грн, розірвано 26 договорів на суму 76,8 млн гривень.
До суду скеровано 73 протоколи про адміністративне правопорушення, 20 протоколів розглянуто адміністративною комісією Управління, за результатами розгляду яких притягнуто до відповідальності 19 посадових осіб шляхом накладання адміністративних штрафів на загальну суму
34 тис. гривень.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.