Запорізькі добувні підприємства на третину збільшили рентні платежі

У 2020 році запорізькі компанії і підприємці спрямували до бюджетів усіх рівнів 511 мільйонів 600 тисяч гривень рентної плати за користування надрами. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 126 мільйонів або на 33 відсотки.
З цієї суми до державного бюджету перераховано 356 мільйонів 800 тисяч гривень, до місцевих бюджетів – 154 мільйони 800 тисяч гривень.
Так, підприємства Василівського та Михайлівського районів направили до скарбниць 462 мільйони, м. Запоріжжя – 17,4 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – майже 8 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – понад 7 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 4,4 мільйона, Запорізького району – 3,8 мільйона тощо.
Всього у регіоні зареєстровано 593 компанії, які користуються надрами та видобувають корисні копалини.
Також минулого року 519 суб’єктів господарювання перерахували до бюджетів майже 191 мільйон гривень рентної плати за спеціальне використання води. Зокрема, до держбюджету спрямовано 105 мільйонів, до місцевих – 86 мільйонів.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області