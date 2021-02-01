З доходів запоріжців місцеві бюджети отримали більше шести мільярдів гривень

У минулому році представники бізнесу і мешканці регіону спрямували до місцевих бюджетів 6 мільярдів 392 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб (без показників великих підприємств). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, рівень сплати до показника 2019 року збільшено на 493 мільйони або на 8 відсотків.
Так, роботодавці і мешканці м. Запоріжжя перерахували до міської скарбниці 2 мільярди 693 мільйони, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 917 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 669 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 491 мільйон, Василівського та Михайлівського районів – 397 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 318 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 212 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 208,5 мільйона тощо.
Серед основних джерел надходжень ПДФО – відрахування від заробітних плат та інших виплат, грошового забезпечення військовозобов’язаних, а також за результатами декларування доходів підприємців та громадян.
Усього в регіоні минулого року нараховувалось 72,3 тисячі платників податку на доходи фізичних осіб.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області