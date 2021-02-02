З 1 лютого 2021 року на веб-сайті державної служби зайнятості запроваджено новий етап опитування роботодавців про потребу в кадрах на 2021 рік у професійному розрізі.
«Для прогнозування ситуації на ринку праці нам важливо знати, які фахівці будуть затребувані, щоб забезпечити роботодавців кваліфікованими кадрами. Ми прагнемо, аби наша співпраця була максимально продуктивною», – зазначає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Анкета для заповнення роботодавцями розміщена у «персональних кабінетах роботодавців» на сайті державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості» www.dsz.gov.ua. Звертаємо увагу, що сервіс доступний для тих роботодавців, які мають логіни та паролі для входу в персональний кабінет та пройшли авторизацію у службі зайнятості.
За допомогою Електронного кабінету роботодавця, забезпечується можливість реєстрації вакансій, здійснення добору працівників і перегляду резюме, участь у опитуваннях.
Додаткову інформацію можна отримати у:
відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47
відділі організації надання послуг роботодавцям (061)239-80–53