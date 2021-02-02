«Потрібно встановити критерії для категорії «вразливий споживач», – НКРЕКП

До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2020 році надійшли майже 15 тисяч індивідуальних та колективних звернень громадян, повідомила членкиня комісії Ольга Бабій під час вебінару «Енергетичний омбудсмен для України» для журналістів загальноукраїнських та місцевих медіа. Разом із тим регулятор вважає за необхідне і надалі підвищувати обізнаність споживачів про їхні права і про обов’язки монополістів.
«Якщо в скарзі викладено всі обставини щодо порушень, яких припустився монополіст, – ми автоматично спрямовуємо ліцензіату вимогу про врегулювання. У 50% випадків саме в такий спосіб на вимогу НКРЕКП питання, вказане у скарзі споживача, вирішується. Питання, які потребують додаткового врегулювання беремо на контроль і закриваємо лише тоді, коли вони будуть врегульовані. І третє: якщо ліцензіат, постачальник, монополіст або розподільча компанія ніяк не реагують на звернення споживачів, ми здійснюємо планові та позапланові перевірки і застосовуємо штрафні санкції», – сказала Ольга Бабій.
Членкиня НКРЕКП навела приклад: після того, як національний регулятор запровадив суворий контроль обленерго за дотриманням правил відшкодування за періоди відсутності електропостачання, суттєво зменшилася кількість скарг із цих питань.
Коментуючи запитання про протести з вимогами зниження тарифів в Україні, Ольга Бабій зазначила, що тариф означає ціну послуги, яка складається з багатьох напрямів витрат.
«В газорозподільчій галузі працюють 150 тисяч осіб, які мають отримувати зарплату. В галузі розподілу електричної енергії також близько 200 тисяч осіб. Це мережі, техніка, інвестиції, заробітна плата. Тому коли ми кажемо «зменшити тариф», – то це означає: вигнати на вулицю людей, звільнити або це не обслуговувати. Треба змінювати уявлення, що таке тариф. Немає тарифу – є ціна послуги. І якщо ми не будемо формувати до цієї ціни довіру, розповідати, з чого вона складається, – то й надалі житимемо в парадигмі популізму. З одного боку, скаржимося, що у нас застарілі мережі, розвалюються труби, не постачається електроенергія. Але з іншої – кажемо, що не будемо переглядати тарифи. Добре, але тоді хто платитиме за те, щоб усе працювало?» – наголосила членкиня НКРЕКП.
За її словами, в Україні мають бути затверджені критерії та підходи для визначення поняття «вразливий споживач». «Коли ми зрозуміємо, хто у нас вразливий споживач, як ми захищаємо ці верстви населення в частині спроможності платити доступну ціну комунальних послуг, – тоді не виникатиме непорозумінь», – додала Ольга Бабій.
Вебінар було проведено в рамках освітньої ініціативи «Прозорість та технічна грамотність в енергетичній журналістиці», яку Національна спілка журналістів України виконує в рамках грантової діяльності USAID Проєкту енергетичної безпеки. Метою ініціативи є забезпечення прозорості та технічної грамотності у висвітленні в медіа тем, пов’язаних з енергетичними реформами, та сприяння посиленню енергетичної безпеки України шляхом ефективної комунікації.