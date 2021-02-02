Проєкт від запорізьких авторів переміг на «Створюй із Суспільним. Розслідування»

Суспільний мовник оголосив переможців конкурсу творчих проєктів «Створюй із Суспільним. Розслідування». Для виробництва і трансляції на регіональних телеканалах Суспільного у 2021 році відібрано 11 із 18 проєктів розслідувань.
Шість із них успішно пройшли фінальний етап відбору — захист перед комісією з центрального офісу мовника — і готові до реалізації. Ще 5 проєктів, серед яких проєкт для UA: ЗАПОРІЖЖЯ, команда Суспільного відібрала у довгий список. Для їх виробництва мовник залучатиме додаткове фінансування, в тому числі й донорську підтримку.
До складу комісії, що приймала захист проєктів у центральному офісі Суспільного, увійшли: генеральна продюсерка регіонального мовлення Марія Фрей, виконавча продюсерка регіонального мовлення Марія Заіченко, шефредакторка ТО розслідувань Інна Білецька, продюсер ТО розслідувань Дмитро Бондар і шефредакторка відділу координації соціальних мереж та створення цифрового контенту Маргарита Єрмак.
«Підтримка Суспільним мовником незалежних локальних розслідувань дає можливість зробити голос якісної регіональної журналістики більш потужним та впливовим. Історії про місцеві проблеми, такі різні й водночас такі схожі, потребують окремої уваги усього суспільства, цього року регулярно з’являтимуться в ефірі регіонального мовлення», — розповіла генпродюсерка Марія Фрей.
Пріоритетними напрямами для проєктів «Створюй із Суспільним. Розслідування» були такі 7 тем: медицина, освіта, бюджети, цифрова безпека громадян, корупційні зв’язки місцевих посадовців і чиновників, захист основоположних прав та свобод громадян, екологічна безпека.
Ідеї-переможці конкурсу «Створюй із Суспільним. Розслідування», готові до реалізації:
- «Лакмус» — UA: ЧЕРКАСИ
- «Червона лінія» — UA: ВОЛИНЬ
- «Четверта влада» — UA: МИКОЛАЇВ
- «Під прицілом» — UA: СУМИ
- «#інсайд» — UA: ЛЬВІВ
- «Четверта влада» — UA: РІВНЕ
Ідеї проєктів, відібрані на конкурсі «Створюй із Суспільним. Розслідування», що будуть реалізовані за додаткового фінансування (довгий список):
- «Володарі надр» — UA: КРОПИВНИЦЬКИЙ
- «Запорізький центр розслідувань» — UA: ЗАПОРІЖЖЯ
- «Як уникають покарання за злочини» — UA: ОДЕСА
- «ПравдаЄ» — UA: ЗАКАРПАТТЯ
- «(НЕ)ДОСТУПНІСТЬ» — UA: ПОДІЛЛЯ
Редакційний супервайзинг проєктів здійснюватимуть журналісти-розслідувачі Суспільного Інна Білецька та Дмитро Бондар.
«Я надзвичайно вдячна усім без винятку командам, які подалися на конкурс проєктів, але й вражена рівнем проєктів і готовністю команд їх реалізовувати. Відбір був надзвичайно конкурентним, обирати було важко, і це був вибір між сильними й дуже сильними проєктами, я щиро вітаю продюсерів філій Суспільного й усю регіональну аудиторію Суспільного з результатами конкурсу. Ми чекатимемо на повернення усіх без винятку команд, які не перемогли цьогоріч, на відбір наступного року», — зазначила Інна Білецька.
«Створюй із Суспільним» — це програма співпраці із Суспільним мовником для продакшенів на умовах аутсорсу, відкритий відбір творчих проєктів для трансляції на регіональних телеканалах UA: Суспільне мовлення. 1 грудня 2020 року вперше було оголошено відбір проєктів журналістських розслідувань.
Минулого року команда Суспільного мовника розпочала роботу над власними документальними розслідуваннями. Вийшло чотири проєкти: «Дрогобич 101/1», «Сто років ізоляції», «Помилка 83» та «Канабіс. Смертельно небезпечний».
Джерело: UA: ЗАПОРІЖЖЯ