У Запоріжжі урочисто відкриють пам’ятник меру Олександрівська Феліксові Мовчановському

У суботу, 6 лютого, о12.30 в сквері ім.О.С. Пушкіна біля Санктуарію Бога Отця Милосердного відбудеться урочисте відкриття пам’ятника меру міста олександрівська( колишня назва Запоріжжя) у 1901 – 1917 р.р. Феліксові Мовчановському
В заходах передбачена участь Архієпископа РКЦ Мечислава Мокшицького (м.Львів), Надзвичайного і Повноважного посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького (м.Київ), єпископа-ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії РКЦ Павла Гончарука, Генерального консула Республіки Польща в Україні у Харкові Пьотра Стаханчика, єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії РКЦ Яна Собіла, представників Запорізької обласної ради, міської ради м.Запоріжжя, лідерів польських національно-культурних товариств міста і області, науковців і співробітників закладів вищої освіти, краєзнавців, представників громадськості.
Програма заходів
Об 11.00 в Санктурарії Бога Отця Милосердного розпочнеться урочиста свята літургія під проводом Архієпископа Мечислава Мокшицького.
О 12.00 після закінчення літургії освячення і відкриття пам’ятника св.Іоанна Павла ІІ (приблизно 10-15 хв.).
О 12.15. відкриття вулиці св.Іоанна Павла ІІ біля в’їзних воріт Санктуарію, коротка молитва (приблизно 10-15 хв.).
О 12.30 відкриття пам’ятника Феліксові Мовчановському в сквері ім.О.С. Пушкіна біля Санктуарію.