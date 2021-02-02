Увага! «Прямі телефонні лінії»

Увага! «Прямі телефонні лінії»

У лютому  поточного року спеціалісти  Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області проведуть тематичні «прямі» телефонні лінії з наступних питань:

11 лютого з 13:00 до 16:00– за телефоном 707-73-17 щодо пенсійного забезпечення осіб, які брали участь у бойових діях під час проведення  АТО;

18 лютого з 13:00 до 16:00 – за телефоном 220-99-25 щодо сплати збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

25 лютого з 8:00 до 12:00 – за телефоном 213-23-61 щодо запобігання та виявлення корупції.

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