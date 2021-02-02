Вражаюче. Висоцький: з оркестром і кордебалетом

Запорізький театр танцю під керівництвом заслуженої працівниці культури України Лариси Неверової вразив свіжим прочитанням спадщини видатного актора, поета і автора-виконавця двадцятого століття Володимира Висоцького.
На великій сцені Запорізької обласної філармонії концертна програма «Висоцький. Перерваний політ», яка була присвячена дню народження Володимира Висоцького, викликала справжній фурор.
Образ Поета створили два харизматичних митці – заслужений артист естрадного мистецтва України Юрій Шкитун та соліст балетної трупи Запорізького муніципального театру танцю Антон Сафронов. Чудова творча знахідка – поєднання вокального і хореографічного засобів у театралізованій розповіді про потужного Генія ХХ сторіччя – головного режисера програми Андрія Романова і головного балетмейстера Юрія Харченка викликала щирий відгук у численної публіки.
У програму, яку Юрій Шкитун відкрив власним твором присвячення Поету, були включені вибрані пісні Володимира Висоцького. Хореографічні композиції у виконанні балетної трупи Запорізького муніципального театру танцю надихали глядачів своєю досконалістю. Оркестр Jazz City Big Band під керівництвом Валерія Авдієвського ( керівник музичної частини театру – заслужений діяч мистецтва України Дмитро Олександрович Савенко) був на висоті. Тож кожний номер програми публіка у залі віддячувала бурхливими оваціями і вигуками «Браво!».
А коли відлунали останні звуки програми, яка промайнула на одному подиху, публіка ще довго не відпускала артистів і буквально завалила солістів квітами. Чекаємо нової зустрічі!