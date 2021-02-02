За перший місяць електронні ключі у податковій отримали дві тисячі запоріжців

У січні до податкової служби регіону за отриманням електронних ключів звернулося дві тисячі клієнтів. Фахівці підрозділів реєстрації користувачів видали 4,6 тисячі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, електронні ключів від податкової надають доступ до Електронного кабінету платника та до Е-послуг інших установ і організацій.
Для отримання електронних довірчих послуг потрібен мінімальний пакет документів та часу – процедура займає, у середньому 5-10 хвилин. Ознайомитися з інформацією, необхідною для користувачів ЕДП та завантажити форми реєстраційних документів разом зі зразками заповнення можна на сайті Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС: http://acskidd.gov.ua.
Також платники можуть самостійно формувати нові сертифікати ключів. Докладніше про цю послугу – на інформаційному ресурсі http://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області