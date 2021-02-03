Обережно: шахраї знову “збирають” фінансову допомогу!

Зловмисники за допомогою відпрацьованої схеми здійснили чергову атаку на запорізьких підприємців. Афера полягає в наступному: платнику податків телефонують нібито з податкової і від імені певної посадової особи пропонують вирішити питання із не проведенням перевірки за певну винагороду.
На цей раз шахрайські дії зафіксовані у Пологівському районі. Там телефонні дзвінки надходили з номерів: (050) 142-16-10 та (066) 705-89-32. Невідомі особи представлялись завідувачем Пологівського сектору податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок та просили надати фінансову допомогу начальнику Пологівської ДПІ з метою уникнення проведення “перевірки з ДПС України”.
Застерігаємо платників податків, подібні дзвінки або повідомлення – це один із видів злочинної схеми наживи на довірливих громадянах. Радимо бути пильними, ретельно перевіряти інформацію і у подібних ситуаціях повідомляти правоохоронні органи.
Головне управління ДПС у Запорізькій області