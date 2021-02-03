У січні запорізькі роботодавці сплатили 769 мільйонів гривень єдиного внеску

За перший місяць у регіоні до пенсійного і соціальних фондів сплачено 769 мільйонів 347 тисяч гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (за оперативними даними та без показників великих платників). У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року рівень надходжень збільшився на 10 відсотків, додатково надійшло 73 мільйони. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Найбільші суми єдиного внеску забезпечили суб’єкти господарювання і мешканці обласного центру – 402 мільйони. Платники м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровської та Великобілозерської територіальних громад спрямували 106 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольської та Веселівської територіальних громад – 71 мільйон, м. Бердянськ, Бердянської та Приморської територіальних громад – 53 мільйони, Пологівської, Більмацької та Розівської територіальних громад – 23,5 мільйона, Василівської та Михайлівської територіальних громад – 23,3 мільйона, Вільнянської та Новомиколаївської територіальних громад – 22 мільйони тощо.
Нагадаємо, базова ставка єдиного внеску складає 22 відсотки. Мінімальна сума внеску для фізичних осіб-підприємців у 2021 році складає 1320 гривень на місяць, а максимальний страховий внесок – 19800 гривень.
Звіт за 2020 рік про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску підприємцям необхідно подати до податкової служби до 10 лютого року. Докладніше – за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/450671.html.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області