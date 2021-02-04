У січні держбюджет отримав від запорізьких платників податків 786 мільйонів

У січні поточного року запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 786 мільйонів 330 тисяч гривень (за оперативною інформацією та без показників великих платників). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, сплачена сума на 30 відсотків перевищила минулорічну, додаткові надходження склали 185 мільйонів.
Понад 60 відсотків доходів скарбниці сформував податок на додану вартість – за перший місяць запорізькі компанії і підприємці направили 482,5 мільйона, що на 107 мільйонів або на 28 відсотків більше, ніж торік.
Роботодавці і мешканці регіону сплатили 216 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, зростання показників до аналогічного періоду попереднього року становить 64,6 мільйона або 43 відсотки.
Військового збору надійшло понад 55 мільйонів, що у порівнянні із січнем 2020 року на 7,8 мільйона або на 16 відсотків більше.
Крім того, представники бізнесу, організації і установи перерахували до бюджету 21 мільйон гривень податку на прибуток, 2,5 мільйона гривень акцизного податку з ввезених на територію України підакцизних товарів, 2,2 мільйона гривень рентної плати за користування надрами, 800 тисяч гривень екологічного податку тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області