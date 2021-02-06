Податкові надходження до запорізьких місцевих бюджетів склали майже мільярд гривень

У січні до місцевих бюджетів регіону надійшло 970 мільйонів гривень (за оперативною інформацією та без даних великих платників). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, податкові надходження порівняно із січнем минулого року збільшились на 246 мільйонів або на 34 відсотки.
Так, скарбниці запорізьких громад отримали 647,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Рівень аналогічного періоду 2020 року перевищено на 194 мільйони або на 43 відсотки.
Представники малого і середнього підприємництва спрямували до бюджетів 149 мільйонів гривень єдиного податку, що на 8 тисяч більше, ніж торік. Зокрема, фізичні особи-підприємці сплатили 88,5 мільйона, юридичні особи – 14 мільйонів, сільськогосподарські товаровиробники – 46,5 мільйона.
Запорізькі власники і орендарі земель поповнили скарбниці на 112 мільйонів, сума плати за землю до даних минулого року зросла на 32,5 мільйона або на 41 відсоток. У тому числі, від юридичних осіб надійшло понад 104 мільйони, від фізичних осіб – 7,7 мільйона.
Також підприємства і підприємці регіону направили до бюджетів 27 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, 25 мільйонів гривень податку на нерухомість, 2,4 мільйона гривень податку на прибуток тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області