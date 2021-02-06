У Запоріжжі аферисти виманюють кошти у підприємців для фейкової комісії

Шахраї не полишають спроб наживи на довірливих громадянах. Сьогодні, 5 лютого, на телефони деяких запорізьких суб’єктів підприємництва надходили дзвінки із сумнівними пропозиціями. Невстановлені особи від імені начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області пропонували переказати кошти нібито для успішного проходження перевірки “податкової комісії”.
Останній номер, який використовували аферисти: +380 (66) 705 89 30.
Закликаємо платників податків не піддаватися на провокації, не переказувати кошти і у разі надходжень подібних дзвінків або повідомлень негайно звертатися до правоохоронних органів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області