Запорізька філармонія запрошує!

Запрошуємо вас до Концертного залу імені М.І.Глінки Запорізької обласної філармонії на культурно-мистецькі заходи:2021-02-05 – Хіти французької естради2021-02-07 – Пригоди Крутивуса2021-02-14 – Класика дітям 12021-02-14 – Все про кохання2021-02-17 – Національна заслужена капела бандуристів України2021-02-18 – Роман Лопатинський. Фортепіано2021-02-20 – Янголи Небесної Сотні. Соціально-творчий проєкт2021-02-21 – Рятівники планети2021-02-24 – Ефект Моцарта. Музикотерапія2021-02-25 – Лісова пісня. До 150-річчя Лесі Українки2021-02-26 – Класика та сучасність2021-02-28 – Відкриваю світ
Додаткова інформація щодо заходів розміщена на нашому сайті: https://www.filarmonic.zp.ua/Довідки за телефоном: (061) 236-44-85та на нашій сторінці у facebook: https://www.facebook.com/filarmonic.zp.ua