9 лютого Запорізька торгово-промислова палата відкриває новий виставковий сезон та запрошує до ВЦ «Козак-Палац» на 20-у агропромислову виставку «АгроТехСервіс» і спеціалізовану експозицію «Будівництво в цивільному та аграрному секторах». Онлайн підприємці зможуть приєднатися до ділових заходів та дізнатися про досвід розвитку сімейного фермерства, обговорити актуальні законодавчі зміни, експортні можливості, знайти партнерів.
У виставковій залі продукцію та послуги представлять понад 60 компаній з Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської областей. Більшість експозицій – це продукція, матеріали, виготовлені в Україні.
Справа техніки
Традиційно виставка «АгроТехСервіс» широко презентує сільгоспмашинобудування і запчастини. Зокрема, власну продукцію запропонує запорізька компанія «Капіталпромресурс» – виробник унікальної сівалки для посіву за No-till та класичною технологією. Техніку від запорізької компанії сьогодні з задоволенням обирають не тільки українські фермери, але й їх колеги з Білорусі, Болгарії, Казахстану, Латвії, Литви, Румунії, Угорщини, Словенії. Також на виставці – запорізький завод сільгосптехніки «Оріхівсільмаш», «Агромаш Калина» з Віннниці, «Агро Кар» і «Агро Партс Україна» з Кропивницького.
У ВЦ «Козак-Палац» аграрії традиційно зможуть обрати посівний матеріал, засоби захисту рослин і добрива, познайомитися з пропозиціями на ринку будівельних технологій, обладнання, інженерних систем.
Землеробство у цифрі
Особлива увага – діджиталізації агробізнесу. Зокрема, на виставці продемонструють інструменти цифрового, точного землеробства.
Вести облік та контроль стану полів, створювати цифрові карти, керувати аналітичними даними фермерам пропонують за допомогою спеціальних мобільних застосунків. Зокрема, рішення для цифрового землеробства представить компанія «ГеоМетр» (м. Дніпро).
Науковий підхід
Нові сорти сільськогосподарських культур, безпечні засоби захисту рослин, рекомендації щодо вирощування насіння запропонують науковці Всеукраїнського інституту селекції – Південь, Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України, інженерно-технологічного інституту «Біотехніка».
Питання до експертів
Формат виставок включає не тільки ефективний простір для презентації продукції, але й відкриває широкий дискусійний майданчик.
Під час виставок відбудуться:
Онлайн-конференція «2021 рік – очікування для аграріїв, перспективи, виклики та ризики» за участі представників Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, міжнародних програм Канади, Німеччини, США (9 лютого, початок о 10.00).
Вебінар: «Розвиток сімейних фермерських господарств: міжнародний та вітчизняний досвід» (9 лютого, початок о 13.00).
Бізнес-зустріч «Здорόво та локально» – представники гіпермаркету «АШАН» Запоріжжя зустрінуться з місцевими постачальниками фермерської та крафтової продукції, локальних виробників продуктів харчування (9 лютого, початок о 15.00 / офлайн).
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент» (10 лютого, початок о 10.00).
Приєднатись до заходів онлайн: https://zoom.us/my/zpcci,
пароль: ZTPP2020
Виставкові заходи відбуватимуться з дотриманням карантинно-санітарних вимог. Для комфорту й безпеки відвідувачів та учасників у «Козак-Палац» створені всі необхідні умови.
Реєстрація відвідувачів на сайті:
Акредитація ЗМІ:
т. (050) 600-46-81
e-mail: pressa@cci.zp.ua
Режим роботи виставок:
09 лютого з 10:00 до 17:30
10 лютого з 10:00 до 17:30
11 лютого з 10:00 до 15:00
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
09 лютого Організатори:
10:00
17:30
Робота виставки
Місце проведення: виставкова зала
10:00
12:00
Онлайн-конференція: «2021 рік – очікування для аграріїв,
перспективи, виклики та ризики»
Місце проведення: велика конференц-зала, 2-й поверх / онлайн
Організатори: Міністерство аграрної політики та продовольства України
Запорізька торгово-промислова палата
Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної
адміністрації
Комітет підприємців АПК при ТПП України
ГС «Аграрний союз України»
12:00
Презентація: «Альтернативна енергетика як конкурентна перевага
для розвитку фермерських господарств»
Місце проведення: зона урочистих подій
Організатор: ТОВ «Аква-Імперія», Михайло Щербина
12:30
Презентація: «Акватіка. Програма доступних міні аквапарків»
Місце проведення: зона урочистих подій
Організатор: Громадська спілка «Альянс операторів плавальних басейнів»,
Дмитро Любимов
13:00
14:30
Вебінар: «Розвиток сімейних фермерських господарств: міжнародний
та вітчизняний досвід»
Місце проведення: велика конференц-зала, 2-й поверх / онлайн
Організатори: Запорізька торгово-промислова палата
Комітет підприємців АПК при ТПП України
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України
14:30
Презентація: «Сонячна енергетика – майбутнє агроіндустрії»
Місце проведення: зона урочистих подій
Організатор: ТОВ «Аква-Імперія», Михайло Щербина
15:00
16:00
Бізнес-зустріч представників гіпермаркету «АШАН» Запоріжжя з
місцевими постачальниками фермерської та крафтової продукції,
локальних виробників продуктів харчування
Місце проведення: велика конференц-зала, 2-й поверх
Організатор: Запорізька торгово-промислова палата
10 лютого
10:00
17:30
Робота виставки
Місце проведення: виставковий зал
10:00
13:00
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво в
аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент»
Місце проведення: велика конференц-зала, 2-й поверх
Організатор: ЗНУ
13:00
Презентація: «Практичне застосування альтернативної енергетики в
аграрному секторі. Помилки монтажу обладнання. Від слів до справи»
Місце проведення: зона урочистих подій
Організатор: ТОВ «Акв-Імперія», Михайло Щербина
13:30
Презентація: «Електроактивовані розчини для збільшення термінів
зберігання і реалізації плодів, овочів, ягід»
Місце проведення: зона урочистих подій
Організатор: ТОВ «Аквасаліс», Дмитро Любимов
11 лютого
10:00
15:00
Робота виставки
Місце проведення: виставковий зал
Оргкомітет: (050) 487-59-61, expo3@cci.zp.ua, www.expo.zp.ua