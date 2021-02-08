Сигналізація в квартиру: життєво необхідна електроніка

Інколи можна почути думку, що сигналізація в квартиру потрібна лише тим людям, які довгий час не бувають удома, наприклад, їздять у відрядження або люблять відпочивати за кордоном. Але практика доводить, що навіть похід на роботу або поїздка на дачу на вихідні можуть стати причинами проникнення злодіїв та викрадення цінного майна.
Комплект сучасної сигналізації
Замок, решітки на вікнах та навіть броньовані двері не стануть перепоною для злодіїв. До таких відчайдушних кроків вони готуються заздалегідь. Часто за квартирою спостерігають більше місяця, щоб вивчити переміщення власника, режим його роботи. Замки із секретами зламуються професійними крадіями за кілька хвилин, тому не варто покладатися лише на механізми замка.
Електроніка в цьому питанні більш надійна. Сучасні моделі сигналізацій складаються з:
- головного блока;
- датчиків руху;
- фотокамер;
- датчиків відчинення дверей;
- сенсорів розбиття скла, загазованості приміщення, затоплення і т. ін.
Тобто будь-які зміни в квартирі привернуть увагу електронного пристрою, і він повідомить охоронну службу.
Можливості обладнання
Вищезазначені пристрої — лише базова комплектація деяких моделей. Надсучасна сигналізація може включати десятки модулів, які поєднуються з центральним блоком у бездротовий спосіб. Обмін даними здійснюється через захищений канал радіозв’язку за динамічною частотою, тобто перехоплення сигналу неможливе.
Наявність фотокамери в системі дозволяє пересилати зображення з квартири за кілька секунд на смартфон власника або охоронній компанії. Відстань між замовником послуги та квартирою не відіграє ролі. Керування обладнанням може здійснюватися у віддалений спосіб через спеціальний додаток на смартфоні.
До системи сигналізації можливе підключення десятків та навіть сотень сенсорів, які забезпечать максимальний захист від протиправних дій. Краще потурбуватися про власну безпеку, встановивши надійну систему захисту в квартирі. Щомісячна плата за користування сигналізацію і можливість виклику служби швидкого реагування зовсім незначна.