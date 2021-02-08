Запорізький бізнес сплатив майже півмільярда гривень ПДВ

У січні компанії і підприємці регіону сплатили до державного бюджету 482 мільйони 511 тисяч гривень податку на додану вартість (за оперативною інформацією). Рівень надходжень січня 2020 року перевищено на 107 мільйонів або на 28 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Найбільші суми ПДВ спрямували представники бізнесу м. Запоріжжя – 278 мільйонів, платники Мелітопольської і Веселівської територіальних громад направили до державної скарбниці 36,8 мільйона, Бердянської і Приморської – 28,8 мільйона, Пологівської, Більмацької та Розівської – 23,7 мільйона, Токмацької і Чернігівської – 20 мільйонів, Вільнянської та Новомиколаївської – понад 19 мільйонів, Якимівської та Приазовської територіальних громад – 18 мільйонів гривень тощо.
Всього станом на 1 лютого у Запорізькій області зареєстровано 10023 платника ПДВ, серед яких 9066 юридичних осіб та 957 фізичних осіб-підприємців.
Нагадаємо, 22 лютого – граничний термін подання декларації з податку на додану вартість за січень 2021 року, а 26 лютого – останній день сплати ПДВ за січень.
Також рекомендуємо ознайомитися з останніми змінами у податковому законодавстві. Зокрема, про пільги з ПДВ для суб’єктів господарювання зі сфери культури, креативних індустрій, туризму можна прочитати у Інформаційному листі Державної податкової служби № 18: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/449727.html.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області