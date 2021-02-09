Децентралізація під загрозою?

17 січня ухвалою колегії суддів Конституційного Суду відкрито два конституційні провадження за поданнями народних депутатів.
Одно з них від 51 депутата, в тому числі представників ОПЗЖ, в якому оскаржено конституційність положень пункту 6 частини першої статті 4, частини третьої статті 11 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Основні претензії:
– Умови реформи обмежують громади в праві на об’єднання;
– умова об’єднання територіальних громад відповідно до перспективних планів формування територій громад суперечить ідеології добровільного об’єднання;
– обласні ради усуваються від участі у затвердженні перспективних планів формування територій громад що є порушенням порядку місцевого самоврядування;
– оскаржені положення конфліктують із Європейською Хартією місцевого самоврядування.
Ще одне подання від депутатів з різних груп та фракцій, які оскаржили конституційність постанови Верховної Ради «Про утворення та ліквідацію районів».
Основні претензії:
– Оскаржуваною постановою змінено елементи територіального устрою, який може визначатися виключно законами;
– укрупненням районів Верховна Рада обмежила право на доступ до суду, оскільки “важливими елементами доступності суду як інституції є територіальна наближеність суду та стабільність судової системи”;
– з прийняттям оскарженої постанови Верховна Рада також створила правову невизначеність щодо територіальної юрисдикції місцевих судів.
Чи є небезпечним для місцевого самоврядування гіпотетичний вердикт КСУ? Що з цього приводу кажуть представники місцевого самоврядуванння Запорізької області,Якщо Конституційний Суд України задовільнить ці подання, яких наслідків слід очікувати? Чи може це зупинити децентралізацію?
Як прокоментував можливі наслідки міський голова Мелітополя Іван Федоров, нову адміністративно-територіальну основу України остаточно закріпили місцеві вибори 25 жовтня минулого року.
– Люди делегували во владу представників своїх інтересів і, висловлюючи думку більшості депутатів Мелітопольської міської ради, зауважу, що підвищувати економічну спроможність та використовувати переваги децентралізації можна і потрібно у нинішніх адміністративних межах! – впевнений Іван Федоров. – Разом з керівництвом територій, які увійшли до Мелітопольського району, ми активно обговорюємо створення спільної стратегії розвитку і плануємо провести великий форум за підтримки міжнародних інституцій.
До того ж, міський голова Мелітополя зазначив, що вже прийнята на баланс районна лікарня і у зв’язку з цим активно розпочався процес реорганізації всієї медичної системи Мелітополя.
– Днями незалежні медичні експерти міжнародної фундації АІСМ відзначили високу якість цих процесів, – каже Іван Федоров.
Міський голова м. Пологи Юрій Коноваленко припускає: «Якщо КС винесе з цього приводу рішення та визнає якісь рішення держави незаконними, звичайно, загроза (децентралізації – ред.) існує. Але це намагання дестабілізувати ситуацію, яка сьогодні склалася у місцевому самоврядуванні».
А це більш-менш стабільна ситуація, каже Юрій Коноваленко.
– Якщо раптом будуть прийняті відповідні рішення, ми повинні будемо відіграти назад. І це після того, як органи місцевого самоврядування за новою системою районування вже створено, зареєстровано. Всі заклади підприємства працюють у правовому полі. Це безглузда ідея, яка може паралізувати те, що працює, – підкреслив міський голова Полог.
Він додав:
– Коли ми говорим про жителів громади, ми говоримо і про людей, які працюють в цій громаді. Це працівники бюджетних установ, комунальних підприємств. Вони працюють вже в новому правовому полі. Їхня робота буде паралізована. Сьогодні це вже недопустимо, адже паралізує надання послуг у громаді, – знає фахівець місцевого самоврядування.
Інна Бахтіна, консультантка з питань комунікацій ЗРВ АМУ