У ВЦ «Козак-Палац» запрацювали спеціалізовані виставки «АгроТехСервіс» і «Будівництво в цивільному та аграрному секторах»

Запорізька торгово-промислова палата відкрила новий виставковий сезон. 9 лютого у ВЦ «Козак-Палац» запрацювали ХХ агропромислова виставка «АгроТехСервіс» і спеціалізована експозиція «Будівництво в цивільному та аграрному секторах» (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 70Б). Онлайн підприємці можуть приєднатися до ділових заходів та дізнатися про досвід розвитку сімейного фермерства, обговорити актуальні законодавчі зміни, експортні можливості, знайти партнерів.
У виставковій залі продукцію та послуги представляють понад 60 компаній з Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської областей. Більшість експозицій – це продукція, матеріали, виготовлені в Україні.
Ділову програму виставок відкрила онлайн-конференція «2021 рік – очікування для аграріїв, перспективи, виклики та ризики» за участі представників Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, міжнародних програм Канади, Німеччини, США.
Теми для обговорення: державні програми підтримки агросектору у 2021 році, зміни у законодавстві України, ситуація на внутрішньому ринку країни, експортні можливості, зерновий ринок України.
«АгроТехСервіс-2021» широко презентує сільгоспмашинобудування і запчастини. Зокрема, власну продукцію пропонує запорізька компанія «Капіталпромресурс» – виробник унікальної сівалки для посіву за No-till та класичною технологією. Техніку від запорізької компанії сьогодні з задоволенням обирають не тільки українські фермери, але й їх колеги з Білорусі, Болгарії, Казахстану, Латвії, Литви, Румунії, Угорщини, Словенії. Також на виставці – запорізький завод сільгосптехніки «Оріхівсільмаш», «Агромаш Калина» з Віннниці, «Агро Кар» і «Агро Партс Україна» з Кропивницького.
У ВЦ «Козак-Палац» аграрії традиційно можуть обрати посівний матеріал, засоби захисту рослин і добрива, познайомитися з пропозиціями на ринку будівельних технологій, обладнання, інженерних систем.
Особлива увага – діджиталізації агробізнесу. Зокрема, на виставці демонструють інструменти цифрового, точного землеробства.
Нові сорти сільськогосподарських культур, безпечні засоби захисту рослин, рекомендації щодо вирощування насіння пропонують науковці Всеукраїнського інституту селекції – Південь, Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України, інженерно-технологічного інституту «Біотехніка».
Також аграріїв запрошують приєднуватись до вебінару: «Розвиток сімейних фермерських господарств: міжнародний та вітчизняний досвід».
Для запорізьких виробників харчової продукції є можливість розширити збут власної продукції. Для них запланована бізнес-зустріч «Здорόво та локально» з представниками гіпермаркету «АШАН» Запоріжжя.
Вже завтра, 10 лютого відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент». Початок о 10.00.
(Приєднатись до заходів онлайн: https://zoom.us/my/zpcci,
пароль: ZTPP2020)
Виставкові заходи відбуваються з дотриманням карантинно-санітарних вимог. Для комфорту й безпеки відвідувачів та учасників у «Козак-Палац» створені всі необхідні умови.
Режим роботи виставок:
09 лютого з 10:00 до 17:30
10 лютого з 10:00 до 17:30
11 лютого з 10:00 до 15:00