Все про кохання

Все про кохання

Музична програма Запорізького академічного симфонічного оркестру. Головний диригент – народний артист України Вячеслав Редя

Що подарувати коханій людині на День святого Валентина? Подаруйте їй те, що запам’ятається назавжди – щасливі миті, чудовий настрій і море яскравих вражень!

         Академічний симфонічний оркестр, Маестро-народний артист України В’ячеслав Редя та диригент Надія Другова  запрошують усіх на свято Музики та Кохання.

         Найпрекрасніші сторінки вічної класики, джазові та популярні естрадні композиції – це унікальний музичний подарунок, який ваша друга половинка неодмінно оцінить по достоїнству, адже в них звучить  головна тема – Любов!

         Дорогі друзі! Чекаємо на вас 14 лютого у концертному залі імені Глінки на святковій музичній програмі академічного симфонічного оркестру “Все про кохання”. Початок о 18.00

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