Музична програма Запорізького академічного симфонічного оркестру. Головний диригент – народний артист України Вячеслав Редя
Що подарувати коханій людині на День святого Валентина? Подаруйте їй те, що запам’ятається назавжди – щасливі миті, чудовий настрій і море яскравих вражень!
Академічний симфонічний оркестр, Маестро-народний артист України В’ячеслав Редя та диригент Надія Другова запрошують усіх на свято Музики та Кохання.
Найпрекрасніші сторінки вічної класики, джазові та популярні естрадні композиції – це унікальний музичний подарунок, який ваша друга половинка неодмінно оцінить по достоїнству, адже в них звучить головна тема – Любов!
Дорогі друзі! Чекаємо на вас 14 лютого у концертному залі імені Глінки на святковій музичній програмі академічного симфонічного оркестру “Все про кохання”. Початок о 18.00