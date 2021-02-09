Запорізькі компанії сплатили 21 мільйон гривень податку на прибуток

За перший місяць року підприємства і установи регіону спрямували до державного бюджету 21 мільйон гривень податку на прибуток (без показників великих платників). Це на 8 мільйонів 272 тисячі більше, ніж було сплачено у січні 2020 року.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, суб’єкти господарювання м. Запоріжжя направили до скарбниці держави 9,8 мільйона, представники бізнесу Мелітопольської і Веселівської територіальних громад – 3,6 мільйона, Вільнянської та Новомиколаївської – 3,4 мільйона, Бердянської і Приморської – 2,2 мільйона, Пологівської, Більмацької та Розівської – 889 тисяч тощо.
Станом на початок року на території області нараховується 878 платників податку на прибуток.
Нагадаємо, основна ставка податку складає 18 відсотків. Він нараховується платником самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом походження як з України, так і за її межами.
Термін подання річної звітності – протягом 60 днів після закінчення року.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області