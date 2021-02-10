Робота, яка змінює життя: Випускники престижних вузів на 2 роки поїдуть в села

Що таке “Навчай для України” і як українська молодь відкриває нові освітні можливості для дітей в малих населених пунктах
Поштовий індекс дитини, під яким вона народилася, зазвичай визначає можливості, які вона отримає у майбутньому. Від цих п’яти цифр залежить те, вступить вона до хорошого вищого навчального закладу або ж піде зі школи після дев’ятого класу, зможе знайти роботу чи їй доведеться заробляти на життя сезонними роботами або ж виїхати на заробітки Це показують статистичні дані по Україні: діти, які проживають в селах і маленьких містах, мають нижчу академічну успішність та гірше здають ЗНО. Міжнародне дослідження якості освіти PISA показало, що навчальний розрив між учнями із сіл та великих міст складає більше ніж 2,5 роки.
Аби зменшити цей розрив в навчальних результатах та довести, що місце народження не має визначати майбутнє дитини, організація “Навчай для України” на два роки залучає талановиту молодь до вчителювання у школах маленьких населених пунктів.
Випускники вишів, які беруть участь у програмі, викладають предмети відповідно до шкільної програми та організовують позакласну діяльність: шахові турніри, клуби настільних ігор та шкільні кінотеатри, вело-туристичні походи та уроки дизайну комп’ютерних ігор. Інтерактивний підхід до викладання та участь у гуртках допомагають розширити світогляд дітей та зацікавити їх у навчанні.
“Найбільша проблема, з якою я стикнулася в перші дні роботи вчителем-лідером — мотивація навчатися. Точніше, її відсутність. Можна довго розповідати дітям, навіщо їм потрібна освіта, але коли це йде в дуже сильний розріз із тим, які приклади вони бачать у своєму житті, такі розмови не є дуже ефективними.” — розповідає випускниця програми “Навчай для України” Ольга Коваль, яка працювала у школі села Першотравневе в Одеській області.
Для деяких дітей, які познайомляться з вчителем-наставником “Навчай для України”, він стане людиною, яка допоможе їм повірити у власні сили та покаже, що світ повен можливостей, як за межами їхнього населеного пункту, так і всередині нього.
Від учасників не вимагається наявність педагогічної освіти. Достатньо мати сильну мотивацію, диплом бакалавра з будь-якої спеціальності та розумітися на одному зі шкільних предметів. Серед партнерів “Навчай для України” — Київський університет ім. Бориса Грінченка, який пішов назустріч організаторам та спеціально для вчителів-лідерів створив навчальну програму, за якою вони за два роки отримують диплом магістра педагогічних наук.
Перед початком роботи у школі всі учасники проходять навчання у Літньому інституті — це 5 тижнів інтенсивної педагогічної підготовки, що включають теоретичні та практичні заняття для розвитку лідерських навичок і вчительської майстерності. Окрім того, протягом практичної частини Літнього Інституту майбутні вчителі-лідери мають змогу спробувати себе в якості викладачів у літній школі для дітей.
1 вересня — перший робочий день вчителя-наставника. Всіх учасників офіційно працевлаштовують. Кожен вчитель-лідер матиме ментора, який буде на зв’язку, щоб підтримати. Щомісяця учасники зустрічаються на семінарах та тренінгах, аби отримати додаткові інструменти та відповіді на питання, які в них з’явилися у процесі викладання.
Учасники отримують офіційну зарплату вчителя. Оскільки програма передбачає переїзд та оренду житла у новому населеному пункті, організація виділяє стипендію, яка покриває витрати на проживання та проїзд на щомісячні зустрічі.
“Навчай для України” є партнером глобальної мережі Teach Fоr All, яка існує в 59 країнах світу. За основу діяльності програми був взятий тридцятирічний досвід американської сестринської організації Teach for America та британської програми Teach First. За роки свого існування Teach for America показали значне підвищення показників успішності в учнів шкіл, які брали участь у їхній програмі. Teach First з року в рік входить в трійку найпопулярніших роботодавців для випускників в Британії.
З 2017 року “Навчай для України” змінили життя більше 3000 дітей з Київської, Одеської, Львівської та Харківської областей. Цього року організація планує розширитися та залучити 50 молодих українців, які навчатимуть та надихатимуть більше 10 000 дітей в селах та маленьких містах із різних регіонів країни.
“Дуже хочеться побудувати в Україні екосистему, де кожна дитина матиме змогу реалізувати свій потенціал, незалежно від місця народження чи проживання. Для цього програма “Навчай для України” залучить сотні талановитих та амбітних молодих людей, які навчатимуть дітей і власним прикладом надихатимуть їх формувати краще майбутнє для себе і для всіх нас. Водночас ці молоді люди розвиватимуться як лідери і щодня бачитимуть результат своєї роботи. В умовах пандемії COVID-19 українській освіті як ніколи потрібні позитивні зміни і більш активне залучення української молоді до подолання освітньої нерівності.” — говорить очільниця програми “Навчай для України” Оксана Матіяш.
Програму вже підтримали телеведучий Сергій Притула, соліст гурту “Антитіла” Тарас Тополя, гурт Go-A, шоумен Олександр Педан, письменники Сергій Жадан, Христина Венгринюк та Катерина Бабкіна, тележурналіст Майкл Щур, телеведучий та журналіст Юрій Марченко і співзасновник відкритих освітніх курсів Prometheus Іван Примаченко.
Прийом анкет на участь у програмі стартував 10 лютого. Стати учасниками
можуть молоді українці, які отримали диплом бакалавра або магістра з будь-якої спеціальності, а також ті, хто навчаються зараз на останніх курсах університету. Для цього потрібно заповнити заявку на сайті “Навчай для України” teachforukraine.org/join
Вікторія Нікішенко,
членкиня команди програми “Навчай для України”