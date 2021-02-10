Січневий локдаун не завадив майже тисячі запоріжців знайти роботу

«Січневий локдаун вніс свої корективи в ситуацію на ринку праці: суттєво зменшились запити роботодавців у робочій силі, в той час, як кількість шукачів роботи дещо зросла. Але, не зважаючи на складну економічну ситуацію як в країні в цілому, так і в області, Запорізька обласна служба зайнятості продовжує працювати в звичному режимі та надавати допомогу громадянам, які її потребують», – інформує директорка Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік.
За січень 2021 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 25,6 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 9,7% більше минулорічного показника.
За сприяння служби зайнятості протягом січня 2021 року 973 особи знайшли роботу, в тому числі 751 безробітний. З початку року 13 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 1 особа започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 102 безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 96 осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 лютого 2021 року становила 1143 одиниці. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – водії, продавці, електромонтери, кухарі, медсестри, слюсарі, електрогазозварники, токарі, вихователі та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, спеціалістів державної служби та менеджерів з відповідним досвідом роботи.
Додаткову інформацію можна отримати у:відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47