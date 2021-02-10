У січні офіційну роботу отримали 989 запоріжців

З початку року фахівці податкової служби регіону продовжили активну роз’яснювальну роботу з працедавцями щодо легалізації найманої праці та заробітних плат. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, податківці у складі спільних робочих груп разом із органами виконавчої влади та місцевого самоврядування проводять інформаційні заходи для суб’єктів підприємництва.
У результаті упродовж січня керівники підприємств і підприємці офіційно оформили 989 співробітників. Цим громадянам виплачено 5,9 мільйона гривень доходу, а це, в середньому, 6 тисяч гривень на працівника.
Додаткові надходження до бюджетів і соціальних фондів склали 2,5 мільйона гривень, у тому числі, 1,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,3 мільйона гривень єдиного внеску.
Наголошуємо, роботодавці повинні дотримуватись норм чинного законодавства з питань праці, зокрема:
– перед допуском до роботи з працівником має бути укладений трудовий договір;
– до податкової служби необхідно направити повідомлення про прийняття співробітника на роботу;
– робітникові оформлюється трудова книжка;
– заробітна плата виплачується на рівні не менше мінімальної (з 1 січня – 6000 гривень);
– на зарплату нараховується єдиний внесок, з неї утримується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
За порушення законодавчих норм передбачені штрафні санкції.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області