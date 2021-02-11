Як вибрати трансмісійне масло для автомобіля

Виробники трансмісійних масел стикаються зі складним завданням, оскільки еволюція коробки передач постійно ставить їх перед новими викликами. Нині на автомобільному ринку можна знайти механічні, автоматичні та послідовні трансмісії, а також складні коробки передач з подвійним зчепленням. Механізми, що використовуються в них, працюють під величезним навантаженням.
Трансмісійне масло від компанії Autodoc — це безпека вашого автомобіля та довговічність його роботи. На веб-сайті https://autodoc.ua/category/motornoe-maslo-id40-3 також представлено широкий вибір моторних масел.
Для чого потрібні трансмісійні масла
Такі масла виконують кілька важливих функцій в коробці передач. Перш за все, вони відповідають за змащення, охолодження, підтримання чистоти, захист металу від старіння та зношування, а також за гасіння вібрацій та шуму, спричинених роботою. Вони значно покращують роботу головної трансмісії, диференціальних механізмів, а також підшипників кочення та ковзання.
Трансмісійні масла розрізняють залежно від в’язкості та хімічного складу. Їх адаптація до конкретних умов можлива завдяки збагачувальним добавкам, які впливають на властивості рідини при певній температурі, покращують мастильність та захищають від корозії.
Вибираючи трансмісійне масло, потрібно пам’ятати про наступне.
- Масло не має бути токсичним.
- Незалежно від температури, масло не повинно відчутно змінювати свою в’язкість.
- Масло мусить мати високу стійкість до утворення відкладень.
- Коли на вулиці холодно, масло має бути достатньо текучим, щоб шестерня змащувалася з моменту запуску.
- Масло не повинно негативно впливати на ущільнення, що використовуються в шестерні та контактують з маслом.
Як визначають якість трансмісійного масла
Найчастіше використовується класифікація якості трансмісійних масел API, яка розподіляє їх на 6 класів, котрі позначаються буквами GL і послідовно цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Масла 1-3 ступеня зазвичай застосовуються в механізмах з низьким навантаженням. Вони трапляються досить рідко, оскільки на ринку представлені в основному складні коробки передач, в яких використовуються масла 4 і 5. Клас 6 зарезервований для вдосконалених масел, яких поки що немає.
Класифікація API:
- GL-1 можна застосовувати в черв’ячних і конічних передачах.
- GL-2 включають антикорозійні та антиоксидантні добавки, що запобігають піноутворенню.
- GL-3 містять ті самі добавки, що і клас GL-2, але також EP, що покращує змащувальні властивості.
- GL-4 — цей клас масла містить більшу кількість збагачуючих добавок та ЕР. Застосовується в гіпоїдних передачах.
- GL-5 — масла високого класу з чудовими мастильними властивостями. У порівнянні з класом GL-4, включають вдвічі більше добавок. Вони використовуються в гіпоїдних передачах, які зазнають значних навантажень.