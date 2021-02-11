«Металург» буде боротися за повернення в Першу лігу

Запорізький «Металург», який виступає в Групі «Б» Другої ліги українського футболу, має амбітні плани на весняну частину сезону.
Запоріжжя подарувало українському футболу багато зіркових гравців та тренерів, але наразі футбольний флагман міста – запорізький «Металург» змушений грати на рівні лише третього за силою дивізіону країни, хоча вболівальники пам’ятають баталії з провідними клубами Прем’єр-ліги, які відбувалися ще не так давно.
Втім, пам’ятають фанати і зовсім скрутні часи – «клінічну смерть» запорізького клубу, а також його непросте відродження і повернення до професіонального футболу в Україні, яке будо дуже болісним та супроводжувалося катастрофічними поразками. Тому новий сезон 2020/21 років, в якому «Металург» під керівництвом відомого в минулому гравця збірної, а нині – тренера Володимира Микитина, демонструє дуже непоганий і стабільний футбол, став справжньою розрадою для запорізьких любителів футболу.
Наразі «металурги» посідають третю сходинку в таблиці свого дивізіону, відстаючи від двох головних конкурентів в боротьбі за путівки до Першої ліги – харківського «Метала» та кримської «Таврії» на 9 та 3 очки відповідно. І якщо харків’ян з їх потужною кадровою політикою та серйозним фінансовим ресурсом наздогнати буде вкрай складно, то от з «таврійцями» посперечатися за друге місце запоріжцям під силу. І про це свідчать не лише амбітні заяви гравців та тренерів «Металурга», але і букмекерські котирування, з якими можна ознайомитися в тому числі і встановивши додаток, який дозволяє оперативно відслідковувати зміну настроїв експертів беттинг-ринку щодо перспектив тієї чи іншої команди з будь-якого виду спорту. І українська Друга ліга також активно котується аналітиками.
Щодо шансів «Металурга» на перше місце в своєму дивізіоні, то вони не уже великі і складають приблизно 8% за оцінкою беттинг-експертів. А от в боротьбі за другу сходинку клуб із Запоріжжя має набагато яскравіші перспективи, що виражається і у думці експертів БК 1хСтавка, які дають «Металургу» та «Таврії» приблизно рівні шанси на успіх. І це незважаючи на те, що у конкурента запоріжців є перевага у кількості набраних балів в турнірній таблиці.
Можливо на думку експертів впливає більш якісний склад «Металурга», в якому і до зимового міжсезоння були знайомі широкому футбольному загалу України імена – Володимир Польовий, Дмитро Олійник та інші. А взимку клуб посилився ще двома цікавими гравцями – захисником Сергієм Басовим та півзахисником Ігорем Загальским, що мають досвід гри в Українській Прем’єр-лізі, який спробують «інвестувати» в перспективи своєї нової команди в боротьбі за підвищення в класі.
Відзначимо, що наразі «Металург» проводить вже другий тренувальний збір взимку, готуючись до поновлення сезону. Перший офіційний матч року запоріжці проведуть орієнтовно 19 березня – саме на цю дату заплановано домашній матч підопічних Володимира Микитина проти «Реалу-Фарми», в якому «металургам», якщо ті хочуть підтвердити свої сезонні амбіції, необхідно лише перемагати.