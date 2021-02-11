Продаж алкоголю і тютюну: за які порушення запорізьким підприємцям донараховано 16,5 мільйона гривень штрафів?

Упродовж минулого року фахівці податкової служби регіону провели 299 перевірок підприємств і підприємців, які торгують алкогольною і тютюновою продукцією. За виявлені порушення вимог законодавства, що регулюють виробництво і обіг підакцизних товарів, було донараховано 16,5 мільйона гривень штрафних санкцій. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Найчастіше суб’єкти господарювання не дотримувались обмежень щодо продажу алкоголю і сигарет неповнолітнім та торгівлі у невизначених для цього місцях – виявлено 122 випадки та нараховано фінансових санкцій на суму 830 тисяч гривень.
На другому місці – роздрібний продаж алкогольних напоїв без відповідних ліцензій – зафіксовано 55 порушень, за які продавців притягнуто до відповідальності у вигляді штрафів у розмірі 949 тисяч гривень.
Також встановлено 37 фактів реалізації алкоголю за цінами, нижчими від мінімально встановлених. Санкції за ці порушення склали 370 тисяч гривень.
За безліцензійну торгівлю уроздріб тютюновими виробами 20 підприємцям доведеться сплатити 346,6 тисячі гривень. За продаж сигарет за цінами, вищими від максимальних роздрібних, 14 платників оштрафовані на суму 140 тисяч.
Крім того, в ході перевірок були виявлені інші порушення:
– зберігання, реалізація алкогольних напоїв без марок акцизного податку або з підробленими марками – виявлено 10 фактів, загальна сума санкцій – 170 тисяч;
– роздрібна торгівля алкогольними напоями через касовий апарат, не зазначений у ліцензії – 9 порушень, сума донарахувань 1 мільйон 366 тисячі;
– зберігання, реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку або з підробленими марками – 5 випадків, фінансові санкції – 7 мільйонів 291,5 тисячі;
– заниження податкових зобов’язань з акцизного податку – 2 порушення на 10,7 тисячі гривень.
– один факт зберігання тютюнових виробів в місцях, не внесених до Єдиного реєстру. За це порушення суб’єкта господарювання притягнуто до відповідальності у вигляді штрафних санкцій на суму 4 мільйони 327 тисяч гривень.
Нагадуємо, суб’єкти господарювання усіх форм власності можуть торгувати алкогольними напоями та тютюновими виробами виключно за наявності відповідних ліцензій. Плата за ліцензії здійснюється щоквартально, рівними частинами, і зараховується до місцевих бюджетів. За нелегальну реалізацію підакцизних товарів передбачена відповідальність.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області