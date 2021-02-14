Довідка про стан здоров’я, що дозволяє дитині відвідувати дитячий садок після відсутності протягом кількох днів. Чи потрібна вона?

Дитина не відвідувала дитсадок тому що, ви вирішили поїхати у село провідати бабусю. Але потім батьки вимушені звертатись до педіатрів зі здоровою дитиною з проханням видати довідку про те, що малеча не хворіє і їй дозволяється відвідувати дошкільний навчальний заклад. Знайома ситуація? У деяких дитсадках вимагають довідку, якщо дитини не було два дні, в інших – якщо вона не відвідувала заклад п’ять днів. А є такі, що взагалі не вимагають такої довідки. То що ж робити? Відповідає фахівчиня Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях Крістіна Мачулян.
У своїй роботі дошкільні навчальні заклади керуються Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 (далі – Санітарний регламент).
Так, відповідно до пункту 2 розділу XIІ Санітарного регламенту після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до дошкільного навчального закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Тобто, якщо дитина не відвідувала дитсадок через хворобу, батьки мають звернутися до лікаря за медичною довідкою.
А що робити з дітьми, які не відвідували дошкільний навчальний заклад через сімейні обставини?
Згідно із нормами згаданого розділу Санітарного регламенту діти після тимчасової відсутності у дошкільному навчальному закладі з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання.
Виникає питання, що робити дошкільному навчальному закладу, якщо в штаті немає медичного працівника. Як зрозуміти, що дитина здорова, коли вона прийшла в садок?
Пунктом 1 розділу XIІ Санітарного регламенту передбачено, що ранкове приймання дитини до дошкільного навчального закладу щодня повинен проводити вихователь групи. Здійснюється обов’язкове опитування батьків або осіб, які їх замінюють, стосовно стану здоров’я дитини та візуально визначається стан здоров’я (шкірні покрови, нежить тощо). За потреби проводиться термометрія та огляд зіва.
Діти з ознаками інфекційного захворювання до дошкільного навчального закладу не приймаються.
Працівники дошкільних навчальних закладів зобов’язані вести спостереження за станом здоров’я дітей, а в разі виявлення ознак інфекційної хвороби − повідомляти медичного працівника.
Звідки ж з’явилась вимога про необхідність подання медичної довідки, якщо дитина більше п’яти днів не була в садочку?
Виявляється, вимога про те, що приймання дітей в дошкільний навчальний заклад після тривалої відсутності (більше 5 днів), можливе лише при наявності довідки від дільничного лікаря з вказівкою причини відсутності передбачалася Інструкцією про проведення протиепідемічних заходів щодо гострих кишкових інфекцій, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 16.08.1989 № 475 «Про заходи щодо подальшого вдосконалення профілактики захворюваності гострими кишковими інфекціями в країні».
Однак, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.05.2016 № 489 «Про доповнення до наказу МОЗ України від 18 квітня 1996 року № 81 «Про визнання такими, що не застосовуються в Україні, наказів СРСР» зазначений вище наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР визнаний таким, що не застосовується на території України.