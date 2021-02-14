Ринок праці Запорізької області

Станом на 12 лютого 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 23,1 тис. осіб, з них 19,4 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 12 лютого 2021 року – 1057 одиниць (у м. Запоріжжі – 616 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 22 безробітні особи (у м. Запоріжжі – 8 безробітних).
З початку лютого 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 210 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 72 безробітні особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.