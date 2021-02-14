Запорізькі податківці разом зі співробітниками СБУ викрили комерсантів на незаконних поставках промислової продукції із “ЛНР”

Співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Запорізькій області у тісній співпраці зі Службою безпеки України у Запорізькій області розкрили та заблокували масштабні поставки продукції на суму понад 300 мільйонів гривень з тимчасово окупованої Луганщини. Транзит через територію РФ на українські промислові підприємства організувала група комерсантів.
За результатами проведених заходів встановлено, що ділки протягом 2017-2020 років налагодили постачання промислових товарів з виробничих потужностей, що знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області, до металургійних та машинобудівних підприємств України. Продукцію переправляли через неконтрольовані ділянки кордону України з РФ на тимчасово окупованій території. У Росії здійснювалась підміна митних документів, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції російського виробництва.
Отримані кошти організатори переводили у готівку через низку фіктивних комерційних структур. Частину грошей переправляли на тимчасово неконтрольовану територію України і використовували для фінансування окупаційної влади так званої “ЛНР” і незаконних збройних формувань. СБУ затримали на митниці вантажівку з товаром, розмитнення якого здійснювалося за підробленими документами і сертифікатами походження.
За результатами проведених правоохоронцями одночасних обшуків у Запорізькій, Харківській, Донецькій областях і м. Києві за адресами реєстрації та фактичного знаходження підприємств, які брали участь у протиправній схемі, вилучено комп’ютерну техніку, бухгалтерську і фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну схему постачання товарів та пересилання коштів. Також вилучено 2,5 мільйона гривень готівкою та контрафактну продукцію на майже 10 мільйонів гривень.
За даними матеріалами відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України “Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України”.
Головне управління ДПС у Запорізькій області