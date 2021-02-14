Запорізькі торговці підакцизними товарами поповнили місцеві бюджети на 27 мільйонів

З початку року запорізькі підприємці і компанії, які торгують уроздріб алкогольною і тютюновою продукцією, спрямували до місцевих бюджетів 27 мільйонів гривень акцизного податку. Надходження перевищили минулорічні на 12 мільйонів.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, на території регіону зареєстровано три тисячі суб’єктів господарювання, які реалізують підакцизні товари та сплачують з них п’ять відсотків податку.
Для продажу алкоголю і тютюну вони отримали ліцензії. Лише у січні фахівці податкової служби видали 423 документи, до скарбниць надійшло 3,3 мільйона гривень. Зокрема, представники торговельних мереж, магазинів, закладів громадського харчування придбали 232 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 191 – на реалізацію тютюнових виробів.
Упродовж січня податківці провели 20 перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, що регулює виробництво і обіг підакцизних товарів. За виявлені порушення донараховано штрафних санкцій у сумі 2,3 мільйона гривень.
Нагадаємо, для легального виробництва, оптового та роздрібного продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального запорізькі платники можуть отримати ліцензії у Головному управлінні ДПС у Запорізькій області. Телефон для додаткової інформації: (061) 212-01-90.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області