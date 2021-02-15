Сучасний ринок праці України характеризується дисбалансом між попитом та пропозицією робочої сили, який відображається у професійно-кваліфікаційній невідповідності.
Тому, з метою попередження молодіжного безробіття та професійного самовизначення учнівської молоді, в Запорізькій області з 15 лютого по 15 березня 2021 року стартує Місячник профорієнтації «Професійний орієнтир». Протягом Місячника фахівці служби зайнятості спільно з представниками освіти за участю роботодавців, успішних підприємців, майстрів виробництва будуть знайомити учнів шкіл, студентів вишів різних рівнів акредитації з розмаїттям професій, потребами регіонального ринку праці, основними кроками правильного вибору професії та помилками професійного самовизначення.
Для батьків будуть запропоновані інтерактивні заходи, практико – орієнтовані семінари, професійні консультації фахівців центрів зайнятості. Батьки дізнаються як враховувати здібності та інтереси дітей в професійному виборі, як уникнути неузгодженості між професією, яку обрала дитина, її інтересами, можливостями, та потребами ринку праці.
Закінчиться Місячник 15 березня 2021 року проведенням підсумкової акції «Побудова успішної кар’єри» та відкриттям «гарячої лінії», де всі бажаючі зможуть задати питання щодо професійного визначення, та успішної побудови кар’єри», – повідомляють у службі зайнятості.
Запорожский ОЦЗ