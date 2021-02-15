Запорізькі добувні компанії і підприємства-водокористувачі збільшили рентні відрахування на 684 тисячі

У січні від запорізьких підприємств до бюджетів усіх рівнів надійшло 693 тисячі гривень плати за спеціальне використання води. Зокрема, до державного бюджету спрямовано 381 тисячу, до місцевих скарбниць – 312 тисяч.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження збільшились на 30 тисяч, в тому числі до державного бюджету – на 16 тисяч, до місцевих – на 14 тисяч.
Крім того, з початку року запорізькі суб’єкти господарювання спрямували 1 мільйон 140 тисяч гривень рентної плати за користування надрами, що на 654 тисячі або на 35 відсотків більше, ніж у січні минулого року. Відповідно до бюджетного розподілу державна скарбниця отримала 790 тисяч, спецфонди місцевих бюджетів – 350 тисяч.
Усього станом на початок лютого на території регіону зареєстровано 605 платників рентної плати за користування надрами та 546 компаній-водокористувачів.
Нагадаємо, базою оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин є вартість обсягів видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду на базових умовах поставки. Також платниками рентної плати за користування надрами є суб’єкти господарювання, які використовують ділянки надр для зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів, витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції та іншого.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області