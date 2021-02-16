У січні запорізькі бюджети отримали майже 112 мільйонів гривень плати за землю

У січні запорізькі бюджети отримали майже 112 мільйонів гривень плати за землю

За перший місяць року до місцевих бюджетів регіону надійшло 111 мільйонів 837 тисяч гривень плати за землю. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, власники і користувачі земельних ділянок збільшили сплату порівняно з аналогічним періодом минулого року на 32,5 мільйона або на 41 відсоток.

Більшу частину надходжень забезпечили підприємства, установи і організації – 104,2 мільйона, від фізичних осіб скарбниці отримали 7,6 мільйона.

За результатами інформаційного обміну з територіальними підрозділами ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області, Регіонального відділення Фонду державного майна України, представниками об’єднаних територіальних громад у січні залучено до оподаткування 10 суб’єктів господарювання, річна сума нарахувань за землі 2868 га склала 542 тисячі гривень.

Крім того, виявлено 2 СГД, які використовували 1,3 га земель без правовстановлюючих документів. Річна сума нарахувань до бюджету перевищила 18 тисяч.

Стосовно 74 юридичних осіб, які мають заборгованість з плати за землю, до місцевих рад направлені звернення щодо вилучення земельних ділянок та перерозподілу їх між платоспроможними суб’єктами господарювання.

Усього в регіоні зареєстровано 9190 землекористувачів-юридичних осіб та 292 тисячі фізичних осіб.

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Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка