Ефективність роботи фахівців управління Східного офісу Держаудитслужби у Запорізькій області у 2020 році склала 330 відсотків

Начальник управління Східного офісу Держаудитслужби у Запорізькій області Геннадій Ващенко на брифінгу про підсумки роботи ввіреного йому відомства за минулий рік розповів про резонансні ревізії, аудити, моніторинги та перевірки закупівель.
Минулого року фахівці управління провели 44 ревізії та перевірки і 8 аудитів. Практично в кожному із цих заходів контролю фінансові інспектори та аудитори фіксували порушення фінансово-бюджетної дисципліни. Втрати бюджетних коштів склали 71,6 млн грн . З них незаконні витрати – 61,6 млн грн.
- Ми працюємо над тим, щоб державі були повернуті незаконно витрачені кошти, а винні були покарані, – зазначив Геннадій Ващенко.
За результатами вжитих заходів протягом 2020 року забезпечено відшкодування незаконних, нецільових витрат та недостач на суму 55.7 млн грн. В той же час на утримання управління в цей період із бюджету було виділено близько 17 млн грн. отже, загальна ефективність роботи управління склала 330 відсотків.
Також керівник управління Східного офісу Держаудитслужби у Запорізькій області Геннадій Ващенко повідомив, що в умовах карантину підпорядковане йому відомство проводить набір на вакантні посади. Про умови можна дізнатись, зателефонувавши 097-923-86-01