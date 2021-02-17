Повідомлення у месенджерах та телефонні дзвінки:аферисти знову намагаються ошукати запорізьких підприємців

Сьогодні, 16 лютого, запорізькі суб’єкти підприємництва повідомили, що на їхні телефони надходять дзвінки та повідомлення у месенджерах із пропозиціями перерахувати кошти за непроведення податкової перевірки. Невстановлені особи звертаються від імені начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області.
Цього разу аферисти використовують мобільний номер +380 (99) 013 63 96.
Наголошуємо, подібні схеми – це один із способів незаконної наживи на довірливих громадянах. У разі надходжень таких “пропозицій” не можна переказувати кошти, потрібно одразу звертатися до правоохоронних органів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області