Служба пробації Запоріжжя: про результати роботи за 2020 рік

Щороку понад 5 тисяч осіб потрапляє до пробації Запорізької області, і понад 95% з них успішно проходять усі заходи та соціально адаптуються в громаді. Це – заслуга колективу служби пробації та всіх, хто допомагає у роботі з правопорушниками. 180 працівників пробації Запорізької області професійно і відповідально працюють для того, аби громадяни нашого регіону почувалися безпечно.
Незважаючи на карантинні обмеження щодо проведення масових заходів і зібрань, співробітники продовжили активне онлайн-спілкування задля обміну досвідом, вирішення нагальних питань та налагодження нових контактів.
Завдяки відпрацьованому алгоритму дій щодо нагляду та індивідуальної роботи з правопорушниками та засудженими, які перебували на обліку органів пробації (а це понад 3 тисячі осіб), рівень вчинення такими особами нових злочинів під час перебування на пробації й відбування покарання в громаді складає всього 2 %.
Досудова доповідь стала важливим елементом при розгляді кримінальних проваджень. Протягом 2020 року працівники пробації підготували та направили до судів 925 досудових доповідей. На 80 % суди, які ухвалюють рішення про складання досудової доповіді, враховують думку фахівців пробації щодо доцільності покарання правопорушників без ізоляції від суспільства.
До зміни життя суб’єктів пробації долучаються всі державні органи та установи, громадські організації, що довіряють та допомагають пробації як координатору процесу запобігання повторних злочинів. Усі органи пробації мають підтримку державних інституцій, 76 % – громадських: БО «БФ «Карітас Запоріжжя», ГО «Ліга Добра Дніпро», БО «БФ «Все можливо», БО «БФ «Мережа 100 % життя. Запоріжжя», БО «БФ «Любов без меж».
За підтримки Проєкту Програми розвитку Організацій Об’єднаних Націй із відновлення та розбудови миру в Україні (ПРООН) та Мелітопольської міської ради у 2020 році відкрито сучасний офіс пробації – у місті Мелітополь Запорізької області. Постійними партнерами Мелітопольського підрозділу пробації є Благодійна організація «Благодійний фонд «Все можливо».
Завдяки інформаційно-роз’яснювальній роботі все більше небайдужих громадян – різних спеціальностей, віку, статі, досвіду й роду зайнятості, долучаються до соціально-виховної роботи із засудженими, які перебувають на пробації. Наразі в Запорізькій області 16 підрозділів мають підтримку 33 волонтерів пробації.
Задля успішної реінтеграції у суспільство осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, стосовно 528 осіб, що найближчим часом звільнялися з установ виконання покарань, співробітники органів пробації провели заходи з підготовки їх до звільнення. У 97 % місце проживання таких засуджених вирішено позитивно, у 93 % центри зайнятості надали згоду щодо сприяння таким особам у працевлаштуванні, органи соціального захисту населення у 92 % будуть сприяти засудженим у здійсненні соціального патронажу.
Служба пробації Запорізького регіону щороку вдосконалює свою роботу та бере нові орієнтири щодо виконання альтернативних тюремному ув’язненню покарань, таким чином, щоб створити відповідне середовище, де суб’єкт пробації був би готовий жити, не вчиняючи повторних правопорушень. Адже головне завдання пробації – підвищення безпеки суспільства завдяки забезпеченню виконання покарань в громаді та запобігання новим злочинам.
Філія Центру пробації в Запорізькій області
Служба пробації Запоріжжя: про результати роботи за 2020 рік
Щороку понад 5 тисяч осіб потрапляє до пробації Запорізької області, і понад 95% з них успішно проходять усі заходи та соціально адаптуються в громаді. Це – заслуга колективу служби пробації та всіх, хто допомагає у роботі з правопорушниками. 180 працівників пробації Запорізької області професійно і відповідально працюють для того, аби громадяни нашого регіону почувалися безпечно.