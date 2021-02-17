16 лютого, «Агенція регіональних ініціатив» зібрала експертів та фахівців для обговорення актуальної теми сьогодення: «Трансформація системи загальної середньої освіти».
Система освіти – це не результат, а процес. Вона має постійно змінюватися в залежності від глобальних змін у суспільстві, які пов’язані не лише з викликами пандемії, але і з запитами суспільства до навчального процесу.
«Ідея змінити систему освіти виникла ще років двадцять тому, – розповів Станіслав Юрійович Романчук, директор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, – але як закон набрав силу тільки у 2018 році». На протязі п’яти років передбачено трансформувати та реорганізувати систему освіти. В систему освіти будуть входити школи першої ланки – початкові школи, гімназії (1-9 класи) та ліцеї профільної освіти.
У минулому році були створені перші профільні ліцейні класи (у співробітництві з Запорізьким Національним Університетом) для дітей з високим рівнем фізико-математичних або природничих здібностей. Система ліцеїв добре себе зарекомендувала та надала можливості як учням, так і їх батькам дуже виважено підійти до вибору подальшої долі дитини.
геннадій миколайович Васильчук, депутат Запорізької міської ради, проректор з наукової роботи Запорізького Національного університету, наголосив, що процес трансформації освітнього простору не проходить спонтанно. Змінюється світ та підходи до системи освіти та отриманим результатам навчання. На шляху трансформації є багато як перемог, так і провалів, наприклад з професійною освітою або проблеми фахівців в використанні дистанційної форми навчання. Наразі запит на випускників, які не тільки мають підтверджену систему знань, а на осіб які можуть критично мислити та генерувати нові ідеї. Керівники закладів освіти повинні розуміти для кого вони готують кадрів, на якому рівні та як пов’язувати процес навчання з новітніми технологічними розробками.
олександр миколайович олійник, директор Державного навчального закладу «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище» розповів, що до них звертається наразі багато випускників вищих учбових закладів, які терміново хочуть перевчитися на затребувані професії, на кшталт токаря або слюсаря. Для того, щоб уникнути таких ситуацій «перекосів» між попитом та пропозицією на ринку праці запланована ціла низка профорієнтаційних заходів серед шкіл всіх районів міста. Запорізьке машинобудівне вище професійне училище одне з найбільших в Запорізькій області та пропонує понад 26 робітничих професій, які є наразі затребувані та серед яких багато майбутніх випускників можуть обрати собі до смаку.
анна юріївна шулепіна, заступник директора з навчально-виробничої роботи Державного навчального закладу «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище» відповіла на питання «Як підняти попит на виробничі професії?». На її думку потрібна як профорієнтаційна робота, так і співпраця з роботодавцями та оновлення матеріально-технічної бази училища.
«В переліку найпопулярніших зараз серед молоді професій, нажаль, виробничих немає», – зауважив олег олександрович шпиковський, начальник відділу кадрів ПАТ «Запоріжсталь». Щоб змінити ставлення молоді та забезпечити підприємство зацікавленими та професійними кадрами ПАТ «Запоріжсталь» запровадило низку заходів, які включають в себе екскурсійні програми для школярів, систему кейс-чемпіонатів для студентів, матеріальне заохочення для молодих працівників та інше. Яскравим прикладом співпраці системи освіти та замовників-роботодавців став нещодавно ініційований STEAM Camp, який дозволить учителям Steam-дисциплін (фізика, математика, хімія та інформатика) підвищити свій професійний рівень та усучаснити методи освіти.
У підсумку присутні одностайно зголосились, що світ не стоїть на місті. Потрібно комбінувати традиційні національні стандарти та принципи системи освіти з сучасними методами та практиками.