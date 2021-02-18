Як вчити англійську початківцю?

Володіння англійською мовою для багатьох сучасних людей – не бажання, а справжня необхідність. В сьогоднішніх умовах навчатися, ефективно будувати кар’єру, та й просто повноцінно жити в інформаційному середовищі неможливо без знання іноземної мови.
Висококласний репетитор англійської в Києві або будь-якому іншому місті України завжди нарозхват серед клієнтів. Одні з кращих послуг навчання англійської мови в країні пропонує заклад New York Language School (є філії у Києві та Харкові).
Англійська для початківців і не тільки в New York Language School
New York Language School – це сучасна мовна школа з офісами в Києві та Харкові, існуюча для того, щоб допомагати людям опановувати потрібні навичками спілкування легко і швидко. Концепція роботи даного закладу передбачає навчання всіх існуючих груп студентів. Тому охочим в школі пропонують найрізноманітніші види навчання:
- англійська для початківців – короткий 4-місячний курс, створений спеціально для людей, які не мають ніяких знань в області англійської. Особлива авторська програма допомагає учням якомога швидше отримати необхідні в житті практичні навички спілкування та письма. Головну увагу на заняттях приділяється розвитку в учнів навичок розмовної мови. Граматика освоюється на прикладах, що допомагає запам’ятовувати правила на рівні усвідомлення і в подальшому самостійно застосовувати їх;
- спеціалізовані курси англійської – заняття просунутого рівня для вузьких категорій студентів. Серед них – бажаючі вести бізнес, вчитися або працювати в англомовній країні, діти і підлітки, туристи. У програму для кожної цільової аудиторії включений свій перелік слів і виразів, типових мовних прийомів. Більш детально вивчається граматика потрібних розділів, тренуються мовні і письмові навички;
- курси для бажаючих здати спеціалізовані тестування для вступу до вузів або прийому на роботу в закордонні компанії. Іспити ЗНО та IELTS мають власну специфіку, тому добре здати їх буває складно навіть тим, хто відмінно володіє англійською. Досвідчені викладачі знають всі тонкощі здачі даних іспитів, тому якісно готують своїх студентів до успішного тестування. Стандартна підготовка до ielts цікавить постійно – попит на цю послугу в щорічно великий.
Репетитор англійської в Києві в New York Language School
У Києві та інших великих містах України зараз діє багато мовних шкіл. Однак, багато студентів вважають за краще відвідувати саме New York Language School через:
- гнучкий графік і індивідуальний підхід в навчанні. Ті, у кого труднощі з вибором часу або програми для занять можуть вибрати заняття в школі з репетитором індивідуально. План, тривалість зустрічей, досліджуваний матеріал – все підбирається виходячи з можливостей і потреб людини;
- високої якості навчання. New York Language School працює в суворій відповідності з національними і міжнародними стандартами, всі викладачі школи проходять підготовку за програмою CELTA і регулярно підвищують кваліфікацію. Серед них є як українські фахівці, так і носії мови;
- вигідну вартості послуг. Розмір плати за всі види навчання встановлений прийнятний, для студентів є доступ до безлічі безкоштовних занять, спецкурсів, розмовних тренінгів.