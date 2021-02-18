Керівник податкової служби Запорізької області Роман Афонов не телефонує платникам: будьте пильними – вами маніпулюють шахраї!

Останнім часом в Запорізькій області активізувалися не чисті на руку ділки, які ошукують представників бізнесу, користуючись новітніми телекомунікаційними розробками. Шахраї, представляючись керівником податкової служби регіону Романом Афоновим, виманюють у бізнесменів кошти.
Шановні підприємці, Головне управління ДПС у Запорізькій області взаємодіє з платниками тільки у законний спосіб. Наше з вами спілкування може відбуватися в різних форматах – особисто, поштою, он-лайн, телефоном. Однак в жодному з цих випадків вам не буде телефонувати ані керівник служби, ані його заступники. Тим більше, предметом обговорення не може бути переведення коштів.
Тож, будьте обережними та критично ставтеся до «прохань» псевдоподатківців. У разі надходження подібних звернень, одразу ж повідомляйте правоохоронні органи.
Якщо ж маєте сумніви щодо правомірності дій працівників податкової служби Запорізької області телефонуйте до відділу з питань запобігання та виявлення корупції за номером: (061) 219-05-21