Талановита легкоатлетка-першокурсниця Запорізького національного університету

Тринадцятого лютого у м. Софії (Болгарія) відбувся юніорський чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) у приміщенні. У складі збірної України Запорізьку область представляла студентка першого курсу факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму Запорізького національного університету Вероніка Крамаренко (вихованка ДЮСШ «Спартак», тренер – Микола Іванович Кардач).
Запорізька спортсменка, для якої це – перші міжнародні змагання в кар’єрі, зуміла піднятися на третю сходинку п’єдесталу пошани за результатами змагань зі стрибків у висоту. Цікаво, що конкурувати за «бронзу» Вероніці довелося із співвітчизницею. Вероніка Крамаренко та волинянка Марія Алєйнікова з першої спроби подолали 1.79 м. Стрибнути вище цього дня атлеткам не вдалося, тож хто з них посяде третє місце вирішували за спробами на попередніх висотах. Таким чином, третьою стала Вероніка, яка подолала позначку 1.76 м з першого разу. Марія Алєйнікова витратила на них три спроби і завершила змагання четвертою. Змагання з рекордом чемпіонату виграла Стиліана Іоанніду з Кіпру (1.84 м).
Для довідки
Також у лютому 2021 року в м. Суми відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики, де спортсмени Запорізької області п’ять разів були у призових трійках. Важливим цей чемпіонат став і для першокурсниці факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму ЗНУ, молодої стрибунки у висоту Вероніки Крамаренко. Вона в змаганнях із дорослими спортсменками стала п’ятою, втретє за місяць оновивши персональний рекорд. У найкращій спробі вихованка тренера Миколи Кардача перестрибнула планку в 1 м 83 см, що дозволило їй виконати норматив Майстра спорту України.
Пресслужба ЗНУ