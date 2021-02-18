В Україні стартувала «Програма розширення можливостей жіночого підприємництва»

16 лютого на прес-конференції на тему «Програми розширення можливостей жіночого підприємництва» в режимі онлайн презентовано інформацію про те, як розпочати власний бізнес жінкам, які є внутрішньо переміщеними особами, проживають вздовж контактної лінії або є представницями вразливих категорій, які проживають у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.
- Естонська рада у справах біженців опікується долями людей, які постраждали від збройних конфліктів у багатьох країнах, зокрема, Грузії, Лівані, Йорданії. З 2016 року надаємо підтримку жінкам зі сходу України у розвитку підприємництва. Цього року «Програма розширення можливостей жіночого підприємництва» розрахована щонайменше на 300 учасниць. Після навчання та конкурсу бізнес-планів ми підтримаємо 20 бізнес-команд у придбанні обладнання, інструментів та подальшому наставництві протягом шести місяців, – відзначив директор Естонської ради у справах біженців Ееро Янсон.
- Наша громадська організація «Гараж48» намагається передати підприємницьку ментальність тисячам людей. Ми провели понад 200 хакатонів у 28 країнах світу. Цей захід для підтримки жіночого підприємництва – вже другий у співпраці із Запорізьким благодійним фондом «Єдність» за майбутнє». Він є особливим для нас. По-перше, учасницями програми на 100% будуть жінки. По-друге, всі заходи проводитимуться онлайн, – повідомила менеджерка проєкту організації, членкиня правління «Гараж48» Кадрі Койвік.
- Восени 2019 року ми разом провели перший в Україні мейкатон, – наголосила голова правління Запорізького благодійного фонду«Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова. – Тоді 83 жінки здобули необхідні знання, започаткували свій бізнес. П’ять команд отримали гранти та їх підтримували наставники протягом півроку. Завдяки цій підтримці жінки змогли стартувати в буремному морі бізнесу, незважаючи на те, що цей старт співпав із початком жорсткого карантину 2020 року. Нинішній проєкт через те, що проблема епідемії залишається актуальною, повністю проводитиметься онлайн, але в цьому є й плюс, оскільки можна буде залучити набагато більше учасниць. Інформація про проєкт є в центрах зайнятості, на нашому сайті і сайтах партнерів. «Програма розширення можливостей жіночого підприємництва» викликала неабиякий інтерес. Уже зараз до нас надійшло понад 200 анкет. Розраховуємо на ще більше бажаючих, адже анкети приймаються до 15 березня 2021 року за посиланням:
Майже місяць відпрацьовуватимуться анкети. 24-25 квітня відбудеться тренінг, під час якого жінки навчаться веденню власного малого бізнесу та роботі в команді. Обмежень у напрямках бізнес-ідей немає. Наприклад, текстильна, реміснича діяльність, аграрний сектор, послуги у сфері харчування та кейтерінгу, будівництво, технології, послуги краси та оздоровлення, різні види інших послуг, а також інші напрямки та сфери діяльності. Це має бути будь-який легальний бізнес, який дозволить заробляти гроші й годувати сім’ю. На другому етапі, який відбудеться 11-23 травня, учасниці працюватимуть над бізнес-планами в командах у складі не менше трьох осіб (сімейний бізнес – не менше двох осіб).
За результатами конкурсу проєктів 20-ти найкращим командам, які представлять бізнес- план разом із першою версією своєї послуги чи продукту, будуть надані цільові гранти на організацію бізнесу в розмірі від 60 000 до 80 000 гривень в залежності від необхідних витрат для придбання обладнання та техніки. Протягом шести місяців з командами-переможцями працюватимуть місцеві та міжнародні наставники.
- У 2019 році я була учасницею мейкатону «Розширення прав і можливостей жінок», – поділилася досвідом учасниця попередньої програми підтримки жіночого підприємництва у 2019 – 2020 роках Тетяна Івахненко. – У мене троє дітей, і я була на той час тільки домогосподаркою. Навчання та грант дали поштовх до відкриття власного бізнесу в команді. Ми зареєстровані як ФОП, успішно працюємо, зараз подали документи на реєстрацію власного бренду. Шиємо багато виробів: від постільної білизни до медичних масок. Також є й лінія з виготовлення в’язаних виробів.
- Хочу висловити слова вдячності нашим партнерам. Завдяки підтримці Міністерства закордонних справ Естонії ми не тільки підтримуємо жіночі бізнес-проєкти, а й надаємо гуманітарну допомогу для жінок, чоловіків і сімей, які відносяться до вразливих груп. – підкреслила голова правління Запорізького благодійного фонду«Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова. – Майже 500 сімей отримали допомогу, зокрема, на підготовку дітей до школи, медичні прилади, а також гігієнічні набори для людей похилого віку та гранти на придбання зимового одягу та взуття, обігрівачів, палива. Ми дуже вдячні за те, що в ці складні часи є можливість надавати підтримку жінкам для того, щоб вони заснували свою власну справу, мали дохід, покращували рівень життя своїх родин та розвивали український бізнес.
Олександр Дорошенко
Більше інформації про Програму розширення можливостей жіночого підприємництва» – на сайті фонду «Єдність» за майбутнє»:
та сторінці заходу в Фейсбуці: https://www.facebook.com/events/164652688524035/
Координаторки проєкту в областях: Донецька, Луганська області: 095-611-87-98 (Раїса):
Запорізька, Харківська, Дніпропетровська області: 068-221-22-80 (Лідія), zm.ednist2021@gmail.com