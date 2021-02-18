З доходів запоріжців сплачено 55 мільйонів гривень військового збору

У січні компанії і підприємства регіону сплатили до державного бюджету 55 мільйонів 435 тисяч гривень військового збору. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з січнем 2020 року запоріжці збільшили сплату на 7 мільйонів 800 тисяч або на 16 відсотків.
Так, з доходів платників м. Запоріжжя до скарбниці надійшло 28 мільйонів гривень військового збору, м. Енергодар – 10,8 мільйона, м. Мелітополь – 4,6 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського району – 3,1 мільйона, м. Пологи – 1,5 мільйона, м. Вільнянськ – 1,5 мільйона, м. Оріхів – 1,5 мільйона, м. Василівка – 1,3 мільйона тощо.
Усього на Запоріжжі військовий збір, ставка якого становить 1,5 відсотка, сплачують більше 73 тисяч платників.
Нагадаємо, цей платіж утримується з доходів фізичних осіб, які підлягають оподаткуванню. Зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області