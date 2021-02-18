За виграними податковими спорами бюджет отримає 57 мільйонів

У січні суди розглянули 59 справ, де однією зі сторін виступали органи ДПС Запорізької області. На користь податкової служби винесено 43 рішення на суму 57 мільйонів гривень, що складає 73 відсотки від кількості справ та 39 відсотків – від суми.
За позовами суб’єктів господарювання до податкового відомства про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень на користь держави ухвалено 12 рішень на суму 20,5 мільйона, платники виграли 15 справ на суму 89 мільйонів.
У справах про стягнення податкової заборгованості винесено 25 судових рішень на суму 36,4 мільйона або 100 відсотків від кількості розглянутих справ цієї категорії. На даний час до бюджету вже сплачено 5 мільйонів 590 тисяч, у тому числі, за матеріалами про банкрутство – 760 тисяч, про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень – 2 мільйони, у результаті стягнення заборгованості – майже 3 мільйони.
Усього станом на 1 лютого 2021 року на розгляді в судах всіх інстанцій знаходилось майже три тисячі податкових спорів на загальну суму 4 мільярди 477 мільйонів.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області