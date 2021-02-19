Ринок праці Запорізької області

Станом на 19 лютого 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 23,1 тис. осіб, з них 19,3 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 19 лютого 2021 року – 1156 одиниць (у м. Запоріжжі – 667 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 20 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 7 безробітних).
З початку лютого 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 192 громадянина. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 65 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.