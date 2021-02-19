Чат-бот “Держслужбовець Тарас” допоможе українським держслужбовцям правильно заповнювати едекларації
До 31 березня українські чиновники зобов’язані подати до НАЗК щорічну декларацію за 2020 рік.За ненадання декларації, або неправдиву інформацію у ній, держслужбовці будуть покарані адміністративною чи кримінальною відповідальністю. Саме тому, у жовтні 2017 року громадська організація “Антикорупційний штаб” запустила електронний сервіс – чат-бот «Держслужбовець Тарас». Його ціль – допомагати суб’єктам декларування заповнювати електронні декларації до реєстру НАЗК та уникати помилок.Вже за 1,5 місяці завершується період декларування 2021, тому ми зібрали топ-10 порад українським держслужбовцям від чат-бота “Держслужбовець Тарас”.Порада №1Перш ніж заповнювати декларацію пригадайте, чи не закінчилася дія ЕЦП – Електронного цифрового підпису. Не дивуйтеся, якщо зустрінете абревіатуру КЕП. У чинному законодавстві так називається ЕЦП.Якщо ж дія ЕЦП/КЕП закінчилася, то новий ключ можна зробити у «Приват 24»(http://bit.ly/Privat24_instruction), Міністерстві юстиції або в одному із сертифікованих центрів.Порада №2Рекомендуємо взяти у бухгалтерії свого відомства інформацію про свій дохід за 2020 рік. Таку процедуру бажано зробити усім членам сім’ї, яких ви будете зазначати у 2 розділі.Або взяти таку ж інформацію в Електронному кабінету платника податків (https://cabinet.tax.gov.ua/). Це зекономить час Вам та бухгалтерії вашого відомства. Відеоінструкція по подачі запиту про дохід через електронний кабінет платника податків за посиланням: http://bit.ly/zapyt_podachaПорада №3Сходити в банк, у якому є відкритий рахунок, або є хоч одна картка, або брався протягом року хоч кредит на 1 грн – “довідку для декларації”. Наприклад, у ПриватБанку http://bit.ly/privatbank_dovidka це можна зробити через Приват 24; в Ощадбанку – (онлайн через «Ощад 24/7»); в otpBank (замовлення виписки на e-mail).В такій довідці буде зазначено залишок коштів на 31.12.2020 року, де ви зазначаєте цю інформацію в розділі грошові активи. Також там буде зазначена інформація про депозити та кредити взяті протягом року, що значно полегшує роботу під час заповнення.Порада №4Пам’ятайте, що в 3 розділі (Об’єкти нерухомості) має бути заповнено щонайменше один об’єкт. Найперше переписуєте свою “прописку” в паспорті. Далі квартиру, яку орендуєте, або проживаєте. І так у кожного члена родини, якого зазначено в розділі 2.Увага! Тепер якщо декларант та член сім’ї декларанта проживають в одній квартирі — дублювати об’єкти нерухомості не потрібно.Порада №5Перевірити інформацію завжди можна в інших відкритих реєстрах:—Державний реєстр речових прав на нерухоме майно—Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.— Електронний кабінет водія—Портал електронних послуг Пенсійного фонду України— Електронний кабінет платника податків—Реєстр цивільних повітряних суден України— Суднова книга України— Державний судновий реєстр— УкрпатентІнші 5 порад та відповіді на часті запитання — читайте у ФБ чат-бота “Держслужбовець Тарас”.
Користуйтесь чат-ботом “Держслужбовець Тарас” у Telegram та Facebook Messenger:Facebook Messenger:http://bit.ly/TARAS_messengerTelegram:http://bit.ly/TARAS_telegramЗауважимо, що Чат-бот «Держслужбовець Тарас» є допоміжним інструментом для суб’єктів декларування – yci відповіді та пояснення несуть рекомендаційний характер. Відповідальність за правдивість інформації, яку внесено до декларації, несе виключно суб’єкт декларування.З додаткових питань радимо звертатися до Національного агентства з питань запобігання корупції за роз’ясненнями та консультаціями.З питаннями та пропозиціями щодо чат-бота “Держслужбовець Тарас” просимо звертатися до ГО “Антикорупційний штаб”: shtab.net@gmail.com, тел. (073) 500 50 22.
Команда Антикорупційного штабу