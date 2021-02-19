Верхній одяг — тренди, бренди та багато іншого

Головний елемент теплих зимових образів — верхній одяг. Він справляє перше враження на людей на вулиці чи тоді, коли ви заходите в якийсь заклад. Куртка, пальто чи пуховик — не важливо, головне — відповідність вашому стилю та гармонійне поєднання з іншими елементами вашого луку. Як правильно підбирати верхній одяг до ваших образів та на яких брендах зупинитися при виборі, ми розкажемо нижче.
Фаворити стилістів
Такий предмет гардеробу як пальто сьогодні користується несамовитою популярністю. Це одночасно стильна, тепла та універсальна річ. Пальто ідеально підійде як для створення багатошарових образів, так і для простих лаконічних луків. У бренда GUESS конкурентів у виробництві пальт немає, тому ви з легкістю можете обрати як об’ємну модель у різних кольорах, так і класичний напівприталений варіант у базовому бежевому кольорі.
Шуби завжди були у жіночих списках найбажаніших речей і сьогодні вони також не здають своїх позицій. Проте в наш час все більше всесвітньо відомих компаній віддають перевагу штучним матеріалам у виготовленні шуб, просуваючи в маси екологічні тенденції. Німецький BOSS також не стоїть осторонь цих змін. Тому, якщо ви давно мрієте про стильну і теплу еко-френдлі шубу, без сумнівів шукайте її в актуальній колекції від БОСС.
Жінок в пуховиках, напевно, зараз можна зустріти найчастіше. Чому? А тому що їх є просто безліч. В асортиментах відомих брендів є моделі на будь-який смак. Ви з легкістю можете обрати сучасну річ будь-якого кольору, фасону та довжини. Пуховики ідеально підходять для того, щоб повністю втілити ваші власні модні ідеї. Знаходьте свій ідеальний варіант в колекціях SuperDry, Levi’s та Baldinini. В них точно є, чим вас здивувати та порадувати.
Куртка — це взагалі унікальна річ. Вона протягом всього року ніколи не потрапляє на найвищу полицю в шафі, адже може стати у нагоді як під час прохолодних літніх вечорів, так і в розпал зими, коли термометр показує “плюсову” температуру. Широкий вибір курток є в арсеналі торгової марки HUGO, тому обирайте те, що до вподоби вам, і не бійтеся експериментувати з різними стилями та образами.
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