Запорізькі власники елітних авто поповнили бюджети громад на 864 тисячі

За перший місяць до місцевих бюджетів регіону надійшло 864 тисячі гривень транспортного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, компанії, організації і підприємці сплатили понад 748 тисяч, фізичні особи поповнили скарбниці на 116 тисяч.
Найбільші суми транспортного податку спрямували до скарбниць платники Запоріжжя – 398 тисяч, оріхівські та гуляйпільські автовласники направили 132 тисячі, бердянські і приморські – 72 тисячі, пологівські, більмацькі та розівські – 60 тисяч, від мешканців Запорізького району бюджет отримав 52 тисячі тощо.
На даний час на території області нараховується 245 юридичних та фізичних осіб, які володіють легковими автомобілями з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.
Нагадаємо, ставка податку складає 25 тисяч гривень на рік. Актуальний перелік автівок, які підлягають оподаткуванню транспортним податком, розміщено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за лінком: https://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.
Підписуйтесь на офіційну сторінку ДПС у Facebook: https://www.facebook.com/TaxUkraine.
Головне управління ДПС у Запорізькій області